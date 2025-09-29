Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Manisa-Akhisar kara yolunun Karaağaçlı Mahallesi mevkiinde bir tırın karşı şeride geçmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tırın karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonet ile çarpışması sonucu, duran tırın dorsesine Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücü Mehmet Semet olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen diğer araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.