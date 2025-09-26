Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: Polis Memuru Osman Yaman Defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki zincirleme kazada yaralanan polis memuru Osman Yaman, düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:56
Manisa'nın Salihli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Osman Yaman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Dün İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naaşı, görevli olduğu Alaşehir Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği'ne Türk bayrağına sarılı olarak getirildi.

Cenaze töreni ve katılım

Törene yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve mesai arkadaşları katıldı. Yaman'ın özgeçmişi okundu, dua edildi; yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından cenaze, Salihli ilçesindeki Güneş Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. Bekar olan Yaman'ın, mesai bitiminde evine döndüğü esnada kazanın yaşandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yayımladığı taziye mesajında Yaman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilata başsağlığı diledi.

Kaza detayları

Kaza, Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tırın, önünde seyreden elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir (36)'e çarpmasıyla başladı. Tır bariyere çarpıp kontrolden çıktıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yaman (49)'a çarparak köprüden alt yola devrildi.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir hayatını kaybederken, tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu ile polis memuru Osman Yaman yaralanmıştı. Yaman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

