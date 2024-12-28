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Manisa'daki Gelinlik Mağazasında Yangın: 2 Çalışan Kurtarıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki gelinlik mağazasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri 2 kadını kurtardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 01:06
Manisa'daki Gelinlik Mağazasında Yangın: 2 Çalışan Kurtarıldı

Yangın Manisa'daki Gelinlik Mağazasını Sardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir gelinlik mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mimar Sinan Bulvarı'nda akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mağazanın bodrum katında patlak verdi.

Dumanların tüm mağazayı sararken, üst katta bulunan 2 kadın çalışan mahsur kaldı. Olayın ardından hemen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerine haber verildi.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek bodrum kattaki duvarları kırdı. Alevlere su ve köpük sıkarak yangının büyümesini önleyen ekipler, merdiven yardımıyla üst kata ulaşarak orada mahsur kalan 2 kadını kurtardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin üstün çabasıyla mağazanın tamamına yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz araştırılmakta.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, mağazanın...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gelinlik mağazasında çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, mağazanın bodrum katındaki duvarları kırarak alevlere su ve köpük sıktı.

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