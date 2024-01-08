Manisa'daki geri dönüşüm fabrikası yangınında dikkat çeken detay: Tesisin ruhsatının iptal edildiği ortaya çıktı
Manisa’da geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü. Tesisin ruhsatı, geçen haziran ayında yaşanan yangın nedeniyle iptal edilmişti ancak tesis sahipleri tahliye etmemişti.
Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB’de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi.
Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor. Tesiste yangını söndüren ekipler, soğutma işlemine geçti.
TESİSİN RUHSAT VE LİSANSI İPTAL EDİLMİŞ
Tesiste 22 Haziran’da yaşanan yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tesisin lisansını iptal etti. Muradiye OSB de tesisin ruhsatını geri çektiğini duyurdu. Ancak malzemelerin bertaraf edilmemesi sebebi ile tesisin mühürlenmediği bilgisine ulaşıldı.