Manisa'daki geri dönüşüm fabrikası yangınında dikkat çeken detay: Tesisin ruhsatının iptal edildiği ortaya çıktı

Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB’de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi.





Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor. Tesiste yangını söndüren ekipler, soğutma işlemine geçti.





TESİSİN RUHSAT VE LİSANSI İPTAL EDİLMİŞ

Tesiste 22 Haziran’da yaşanan yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tesisin lisansını iptal etti. Muradiye OSB de tesisin ruhsatını geri çektiğini duyurdu. Ancak malzemelerin bertaraf edilmemesi sebebi ile tesisin mühürlenmediği bilgisine ulaşıldı.