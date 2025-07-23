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Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Demirci'de çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:31
Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, Öksüzlü Mahallesi'nde, bir trafonun patlaması sonucu tarım arazisinde başlamış ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır.

İhbarın ardından, bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca, mahalle sakinleri de tankerlerle çalışmalara destek vererek yangının söndürülmesi sürecine katkı sağladılar.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da yangın bölgesine giderek çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ettiler.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmayı başardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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