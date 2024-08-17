Manisa'daki Orman Yangınları İçin Tahliye ve Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, toplam 1440 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Tahliye Süreci ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, tahliye edilen vatandaşların detaylarını da paylaştı. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinin tehlikeye girmesi üzerine, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin koordinasyonuyla aşağıdaki köy ve mahallelerden tahliyeler gerçekleştirildi:

Karayakup köyü - 60 kişi

Yeniköy Mahallesi - 260 kişi

Kale Mahallesi - 200 kişi

Kemer Mahallesi - 400 kişi

Kurttuhan Mahallesi - 270 kişi

Hacıhıdır köyü - 250 kişi

Yerlikaya, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.