Manisa'daki Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'daki Orman Yangınları Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve Salihli ile Gölmarmara ilçelerine yayılan orman yangınları için müdahaleler sürmektedir. 14 Ağustos'ta Boyalı Mahallesi'nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle çevre alanlara sıçramıştır.

Yangının Yayılma Süreci

Yangın, Salihli ilçesine ve bugün itibarıyla Gölmarmara ilçesinin Yunuslar Mahallesi'ne ulaşmıştır. Şu anda, Gördes ve Salihli'nin Kale Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda yangınla mücadele devam etmektedir.

Müdahale ve Kaynaklar

Yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi ile toplamda 450 personel müdahale etmektedir. Ayrıca, Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan bir diğer yangına da 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edilmektedir.

Valinin Açıklamaları

Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahalleleri'nde yangın riskinin hala devam ettiğini duyurdu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.