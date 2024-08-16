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Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınları sürüyor, müdahale ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:58
Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'daki Orman Yangınları Sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. Yangın, Boyalı ve Kayacık mahallelerinde etkisini göstermekte.

Rüzgar ve Sarp Arazi Yangını Yaygınlaştırıyor

Bölgedeki rüzgar şartları ve arazinin sarp yapısı, yangının yayılmasına neden olmakta. Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına kadar ulaşan yangın, geniş bir alanda kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yoğun Müdahale Çalışmaları

Yangınla mücadele için toplamda 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, emniyet ve jandarma destekli olarak 4 TOMA ile mücadele yürütmekte.

Korkutan Tahliyeler ve Tahribatlar

Yangın nedeniyle Gördes ilçesine bağlı Yeniköy ve Karayakup, ayrıca Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sebebiyle Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yanarken, mahalle camisi ve çeşitli iş yerleri de büyük zarar gördü.

Yangının Bıraktığı İzler

AA ekibinin havadan dronla görüntülediği bölgelerde yangının yarattığı hasar oldukça dikkat çekici. Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlara ve ağaçlara zarar verilirken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaş'a ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği gözlemlendi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Salihli'de 4 mahalle tahliye edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve...

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

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