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Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınları için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:05
Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Orman Yangınları ile Mücadele Hız Kesmiyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta patlak veren orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale tüm hızıyla sürmektedir.

Boyalı ve Kayacık Mahallerindeki Yangınlar

Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde meydana gelen yangınlara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına, 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi ve 6 ilk müdahale ekibi müdahale etmektedir. Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere toplamda 450 personel görev almaktadır.

Kayacık Mahallesi'nde Durum

Kayacık Mahallesi'ndeki yangında ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 1 ilk müdahale ekibi yer almaktadır. Bu bölgede 5 teknik eleman ile birlikte toplamda 100 personel aktif olarak yangın söndürme çalışmalarına katılmaktadır.

Vatandaşların Tahliyesi

Yangın sebebiyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki bazı vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edilmiştir. Ekiplerin, yangınların yayılmasını önlemek için gösterdiği yoğun çaba devam etmektedir.

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