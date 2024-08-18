Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'daki Orman Yangınları Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos tarihinde başlayan orman yangınları, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine de sıçradı. Yangınlara müdahale, hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Gece saatlerinde, yangınları kontrol altına almak için karadan mücadele eden ekipler, sabah aydınlanmasıyla birlikte hava destekli çalışmalara da hız verdi. Alevlerle mücadeleye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer ve 550 personelden oluşan bir ekip katılıyor.

Yangın Alanındaki Gelişmeler

Yangının başlangıç noktası olan Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlamıştı. Hızla yayılan alevler nedeniyle, Gördes ilçe sınırındaki Yeniköy ve Karayakup ile Salihli iline ait Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmiştir.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.