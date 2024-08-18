Manisa'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'daki Orman Yangınları Üzerine Son Gelişmeler

Manisa ilinin Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine de ulaşarak etkisini artırdı. Yangınlara yönelik müdahaleler karadan ve havadan aralıksız devam ediyor.

Yangınla Mücadelede Kullanılan Ekipman ve Personel

Gece boyunca, ekipler yangınları karadan kontrol altına almaya çalıştı. Sabaha karşı hava gözetleme araçlarının da devreye girmesiyle müdahale daha da güçlendi. Yangın söndürme çalışmaları, 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer ve 550 personelden oluşan toplam 7 yer ekibi ile sürdürülüyor.

Yangının Yayılması ve Tahliyeler

Yangın, Hacıhıdır Mahallesi civarına kadar ulaştı ve ekipler, hem hava hem de kara desteği ile durumu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yangın nedeniyle Gördes’e bağlı Yeniköy, Karayakup ve Salihli’ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ile Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Vali Ünlü'den Anlık Bilgi Alımı

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ederek yetkililerden sürekli bilgi alıyor.

Yangın kontrol altına alınana kadar bölgedeki faaliyetler devam edecek.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.