Manisa'dan sonra İstanbul'da da çifte kadın cinayeti: Anne ve kızını katledip intihar etti
! İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Kaya isimli bir kişi, evine girdiği Şadumane Temuçin'i öldürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu da sokakta Kaya tarafından öldürüldü. Şiddet olayının ardından intikam amacıyla gerçekleştirilen cinayetlerin şokuyla sarsılan bölge, polis ekiplerinin incelemelerine sahne oldu. Mehmet Kaya, aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bu sabah yaşanan trajik olayda, Mehmet Kaya adlı şahıs, Şadumane Temuçin'in evine girerek tartışma çıkarttı. Tartışmanın ardından Kaya, getirdiği silahı kullanarak Temuçin'i öldürdü. Bu sırada evden kaçmaya çalışan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu, Kaya tarafından sokakta yakalanarak aynı silahla hayatını kaybetti.
Şiddet olayının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, üç kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mahalle sakinleri, bu acı olayın şokunu üzerinden atamazken, polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Olayın ardındaki nedenler ve detaylar henüz netlik kazanmadı.