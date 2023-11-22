Manisa'dan sonra İstanbul'da da çifte kadın cinayeti: Anne ve kızını katledip intihar etti

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bu sabah yaşanan trajik olayda, Mehmet Kaya adlı şahıs, Şadumane Temuçin'in evine girerek tartışma çıkarttı. Tartışmanın ardından Kaya, getirdiği silahı kullanarak Temuçin'i öldürdü. Bu sırada evden kaçmaya çalışan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu, Kaya tarafından sokakta yakalanarak aynı silahla hayatını kaybetti.





Şiddet olayının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, üç kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mahalle sakinleri, bu acı olayın şokunu üzerinden atamazken, polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Olayın ardındaki nedenler ve detaylar henüz netlik kazanmadı.