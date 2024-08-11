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Manisa FK Su Sayaçlarının Sökülmesi Üzerine Yasal Süreç Başlattı

Manisa FK, antrenman tesislerindeki su sayaçlarının izinsiz sökülmesi nedeniyle yasal işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:03
Manisa FK Su Sayaçlarının Sökülmesi Üzerine Yasal Süreç Başlattı

Manisa FK'dan Su Sayaçlarıyla İlgili Açıklama

Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediyesinden kiraladığı Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının izinsiz olarak söküldüğünü açıkladı.

Olayın Detayları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam İstanbulspor ile oynanan maç sırasında, MASKİ'nin personeli olduğunu belirten 6 kişinin tesislerdeki su sayaçlarını söküp götürdüğü ifade edildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Manisa FK, konuyla ilgili yasal süreç başlattığını belirterek, "Yukarıdan talimat var" diyerek sayaçları kanunsuz bir şekilde sökerek götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptık ve yasal süreç başlatıldı." dedi. Kulübün açıklamasında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu tür girişimlerini de "trajikomik" olarak nitelendirdi.

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