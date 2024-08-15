Manisa Gördes'te Çıkan 2 Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gördes'te Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün meydana gelen orman yangınları için mücadele sürüyor. İlk olarak Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.34'te başlayan yangına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ancak, bu yangının devam ettiği sırada, Kayacık Mahallesi civarında da yeni bir yangın olayı yaşandı.

Ek Ekipler Görevlendirildi

İkinci yangının çıkması üzerine bölgedeki itfaiye ve orman ekiplerine takviye gönderildi. Yangınlarla mücadele kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanan araçlar arasında, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi bulunuyor.

Havadan ve Karadan Mücadele

Yangın bölgelerinde sürdürülmekte olan kontrol altına alma çalışmalarının önemi büyük. Hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen bu müdahaleler, yangının daha da büyümeden söndürülmesi adına kritik bir rol oynuyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.