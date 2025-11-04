Manisa jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Üç ilçede eş zamanlı baskın

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 02-04 Kasım 2025 tarihlerinde Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 1.126 adet sentetik ecza hap, 3.745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

