Manisa Kırkağaç'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmektedir.
Yangının Çıkış Nedeni Henüz Bilinmiyor
Yangın, Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede saat 16.10 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.
Müdahale Ekipleri Seferber Oldu
Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi gönderdi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele veriyor.