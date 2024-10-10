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Manisa Kırkağaç'ta Tarlada Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Kırkağaç'ta başlayan yangın, tarım arazisinden ormana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:16
Manisa Kırkağaç'ta Tarlada Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Manisa Kırkağaç'ta Tehlikeli Yangın!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, meydana gelen yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Söğütalan Mahallesi yakınlarında saat 12:40 sıralarında başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla büyüdü.

Etkili Müdahale Başlatıldı

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Yetkililer, yangının daha fazla yayılmaması için çaba gösteriyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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