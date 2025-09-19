Manisa Kırkağaç'ta Yeğen Amcasını Bıçakladı: Ağır Yaralı

Boduroğlu Mahallesi'nde ailevi sebepli tartışma kanlı bitti

Boduroğlu Mahallesi'nde yaşayan M.Y. (44), ailevi nedenlerle tartıştığı yeğeni C.Y. (23) tarafından bıçaklandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak değerlendirilen amca, ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı; buradan daha donanımlı tedavi için Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis, C.Y.'yi gözaltına aldı.