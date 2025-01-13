Manisa Merkezli 'Gürz-38' Operasyonunda 13 DEAŞ Şüphelisi Tutuklandı

Manisa merkezli 'Gürz-38' operasyonunda 13 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:27
Manisa Merkezli 'Gürz-38' Operasyonunda 13 DEAŞ Şüphelisi Tutuklandı

DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-38' Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli olarak düzenlenen ve 3 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ karşıtı "Gürz-38" operasyonunun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli arasında 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduklarını ve örgüt adına silah temin edip eylem arayışında olduklarını belirtti.

Operasyon sonucunda 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılık gösterdiğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

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