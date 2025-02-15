Manisa Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Üç ildeki operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Manisa'da suç örgütüne yönelik büyük bir darbe gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:48
Manisa Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon

Manisa merkezli olarak düzenlenen ve üç ilde gerçekleştirilen büyük bir suç örgütü operasyonunda 17 zanlıdan 10'u tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgüt kurarak yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenen şahıslara yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Üç İlde Eş Zamanlı Operasyon

Manisa, İstanbul ve İzmir'deki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla, suç örgütü üyeleri gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 POS cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Sonuçları

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt elebaşları A.T. (40) ve M.I. (30) da olmak üzere, 10 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u...

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

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