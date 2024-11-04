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Manisa Mesir Macunu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa mesir macununun AB tescili almasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:47
Manisa Mesir Macunu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Manisa Mesir Macunu Sınırları Aşıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın meşhur mesir macununun Avrupa Birliği(AB) tarafından coğrafi işaret tescili almasının önemini vurguladı.

Mesir Macunu 41 Baharat ve Bitkiden Elde Ediliyor

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehzadeler diyarı Manisa'mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor." ifadelerine yer verdi. 41 farklı baharat ve bitkiden oluşan bu özel ürüne AB tarafından verilen tescilin, geleneksel lezzetlerin korunması açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

Tescilli Ürün Sayısı 28'e Yükseldi

Bakan Yumaklı, "AB Coğrafi İşaret Tescili alan Manisa mesir macunu ile birlikte tescilli ürün sayımız 28'e ulaştı." diyerek, bu başarının yerel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Mesir macunu, hem ülkemizde hem de yurtdışında büyük ilgi gören, sağlık açısından faydalarıyla bilinen bir lezzet olarak öne çıkıyor.

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