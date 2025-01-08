Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden İstifa Etti

Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden İstifa Etti

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Kavaf, partinin kurucusu olmaktan duyduğu gurur ve dört yılı aşkın bir süre boyunca verdiği özverili emeğin altını çizerken, partinin kendi kimliğini koruyarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

İstifa Gerekçesi

Kavaf, parti yönetiminin çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer alma kararı almasının ardından kendi değerlendirmelerini yapmak zorunda hissettiğini belirtti. Açıklamasında, bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir."

Yeni Siyasi Yolu

Selma Aliye Kavaf, istifasını kamuoyuna sunmasının ardından, siyasi yolculuğuna çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığı değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğini açıkladı. Kavaf, DEVA Partisi'nde birlikte çalıştığı tüm yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletti ve ülkenin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkes için başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman süreceğine olan inancını da paylaştı.