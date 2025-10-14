Manisa'nın Halı Motifleri Dijital Tasarımla Geleceğe Taşınıyor

SAÜ'lü öğrenci geleneksel desenleri dijital envantere dönüştürdü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Furkan Işıksever, Manisa yöresine ait halı dokuma motiflerini dijital tasarımlara dönüştürdü. Işıksever'in araştırmaları sonucu ortaya çıkan yaklaşık 200 motif, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen "Manisa Yöresi Dokumaları Motif Envanteri" başlıklı çalışmanın sergisi olarak izlendi. Sergi, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erdek moderatörlüğünde açıldı.

Sergi açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halit Yaşar ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Didem Atiş, üniversitenin öğrenci projelerine verdiği önemi vurgulayarak projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Motifler nasıl dijitale aktarıldı?

Işıksever, Manisa'nın Yuntdağı, Gördes ve Kula bölgelerinde geçmiş dönemlere ait halı motiflerini saha çalışmasıyla tespit edip, bu desenleri tek tek dijital ortama aktardı. Projenin başlangıcında bölgenin motif envanterini çıkarma amacıyla yola çıktığını belirten Işıksever, kabulün ardından motifleri dijitalleştirerek somut bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

Çalışma, geleneksel motiflerin modern tasarım pratiğine uyarlanmasına da örnek oluşturuyor. Işıksever, motiflerin tekstilde halı, kilim ve kumaş gibi alanlarda yeniden kullanılabileceğini ve böylece bölgenin dokuma kültürünün kültürel sürdürülebilirliğinin sağlandığını ifade etti.

Akademik değer ve sürdürülebilirlik

Serginin moderatörü İbrahim Erdek, öğrencinin ortaya çıkardığı motifleri kendi tasarım yeteneğiyle yeniden düzenleyip üç renk paletinde sunulduğunu belirtti. Erdek, kaybolmaya yüz tutan motiflerin dijital ortama aktarılmasının, bu kültürel varlıkların gelecekte de erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağladığını vurguladı.

Erdek ayrıca lisans öğrencilerinin TÜBİTAK gibi prestijli kurumlardan proje üretmelerinin hem öğrenciler hem de üniversite için büyük önem taşıdığını söyledi.

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

