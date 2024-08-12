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Manisa'nın Salihli İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 44 saat süren mücadele sonrası orman yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:19
Manisa'nın Salihli İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen orman yangını, yaklaşık 44 saatlik yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının Başlangıcı ve Müdahale Süreci

Çelikli Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda, 10 Ağustos tarihinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gece Görüşlü Helikopterlerle Süreklenen Mücadele

Yangın söndürme çalışmaları, özellikle geceleri gece görüşlü helikopterler kullanılarak desteklendi. Bölgedeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

Devam Eden Soğutma Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, bölgenin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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