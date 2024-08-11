Manisa'nın Salihli İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Salihli'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale sürüyor. Çelikli Mahallesi civarındaki yeşil alanlarda gerçekleşen yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başladı.
Kara ve Hava Ekipleri Seferber Oldu
Yangının çıkış saatinin ardından, gece boyunca kara takımları ve 2 adet gece görüşlü helikopter söndürme çalışmaları yürüttü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, diğer hava araçları da söndürme çabalarına katıldı.
Yangının Yayılma Nedenleri Araştırılıyor
Dün saat 14.40 sularında başlayan yangın, rüzgarın etkisi ve arazinin sarp yapısı sebebiyle hızla yayıldı. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için sürdürdüğü mücadele devam etmekte.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.