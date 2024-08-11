Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Manisa'nın Salihli İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Salihli'deki orman yangınına hava ve kara ekipleri etkin bir şekilde müdahale ediyor. Yangının yayılma süreci inceleniyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:12
Manisa'nın Salihli İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Salihli'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale sürüyor. Çelikli Mahallesi civarındaki yeşil alanlarda gerçekleşen yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başladı.

Kara ve Hava Ekipleri Seferber Oldu

Yangının çıkış saatinin ardından, gece boyunca kara takımları ve 2 adet gece görüşlü helikopter söndürme çalışmaları yürüttü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, diğer hava araçları da söndürme çabalarına katıldı.

Yangının Yayılma Nedenleri Araştırılıyor

Dün saat 14.40 sularında başlayan yangın, rüzgarın etkisi ve arazinin sarp yapısı sebebiyle hızla yayıldı. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için sürdürdüğü mücadele devam etmekte.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı