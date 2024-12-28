Manisa'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Manisa'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Manisa'nın yüksek kesimlerinde, özellikle Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin yüksek bölgelerinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Bu etkili kar yağışı, yüksek dağları ve arazileri beyaza bürüyerek kış manzarası oluşturdu.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımın aksamaması için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına mücadele verdiklerini belirtti.

Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme çalışması başlatıldı.

Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme çalışması başlatıldı.