Manisa Salihli'de kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

10 AKY 538 plakalı kamyoneti kullanan A.Ç. (53), Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde, Atakan Güngör (44)'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Güngör kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

