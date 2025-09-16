Manisa Salihli'de Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Atakan Güngör yaşamını yitirdi; kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:36
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

10 AKY 538 plakalı kamyoneti kullanan A.Ç. (53), Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde, Atakan Güngör (44)'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Güngör kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

