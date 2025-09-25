Manisa Salihli'de Kepçe Uçuruma Yuvarlandı: Operatör Mehmet Ü. (49) Yaşamını Yitirdi

Manisa Salihli'de kepçe uçuruma yuvarlandı: Operatör hayatını kaybetti
Şirinyer Mahallesi'nde hafriyat sırasında kaza
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Şirinyer Mahallesinde hafriyat çalışması yapan kepçe operatörü Mehmet Ü. (49) yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, operatörün yaşamını yitirdiğini belirledi.
