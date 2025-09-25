Manisa Salihli'de Kepçe Uçuruma Yuvarlandı: Operatör Mehmet Ü. (49) Yaşamını Yitirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat yapan kepçe uçuruma yuvarlandı; operatör Mehmet Ü. (49) hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:19
Manisa Salihli'de kepçe uçuruma yuvarlandı: Operatör hayatını kaybetti

Şirinyer Mahallesi'nde hafriyat sırasında kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Şirinyer Mahallesinde hafriyat çalışması yapan kepçe operatörü Mehmet Ü. (49) yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, operatörün yaşamını yitirdiğini belirledi.

