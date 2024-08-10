Manisa Salihli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Salihli'de Orman Yangını Çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Bu gelişme ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye önemli sayıda müdahale ekipleri gönderdi.

Müdahale Ekibi Sayısı Artırıldı

Yangınla mücadele için toplamda 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozer bölgede görev alıyor. Ayrıca, 6 yer ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarında aktif rol üstleniyor.

Gece Görüşlü Helikopterlerle Müdahale

Havanın kararması ile birlikte söndürme çalışmalarına 2 adet gece görüşlü helikopter de dahil edilmiştir. Rüzgarın etkisi ve arazinin sarp yapısı, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.