Manisa (Salihli) — Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Salihli'sinde Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Kaza ve müdahale

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin ikiye bölünmesi sonucu Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6)'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralananlar ve durumu

Kazada yaralananlar arasında Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) yer aldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi; Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Görüntüler ve yangın

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik görüntülerinde otomobilin karşı şeride geçmesi, pikapla çarpışma anı ve çarpışmanın ardından araçta çıkan yangın yer aldı.

Cenaze işlemleri

Hayatını kaybeden beş kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak helallik alınması için Yunusemre ilçesindeki evlerine getirildi. Cenaze törenleri şu şekilde gerçekleştirildi: Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğlu Kemal Uzunaltın için Ali Ağa Camisi'nden; Abdullah Mavzer için Hacı Nusret Camisi'nden; Tuğçe Karakayış için Hatuniye Camisi'nden kılınan ikindi vakti cenaze namazlarının ardından defin işlemleri yapıldı.

