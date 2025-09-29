Manisa (Salihli) — Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir kara yolunda otomobilin pikapla çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:31
Manisa (Salihli) — Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Salihli'sinde Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Kaza ve müdahale

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin ikiye bölünmesi sonucu Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6)'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralananlar ve durumu

Kazada yaralananlar arasında Elanur Uzunaltın (4) ile pikap sürücüsü Mert Gülderen, yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) yer aldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi; Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Görüntüler ve yangın

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik görüntülerinde otomobilin karşı şeride geçmesi, pikapla çarpışma anı ve çarpışmanın ardından araçta çıkan yangın yer aldı.

Cenaze işlemleri

Hayatını kaybeden beş kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak helallik alınması için Yunusemre ilçesindeki evlerine getirildi. Cenaze törenleri şu şekilde gerçekleştirildi: Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğlu Kemal Uzunaltın için Ali Ağa Camisi'nden; Abdullah Mavzer için Hacı Nusret Camisi'nden; Tuğçe Karakayış için Hatuniye Camisi'nden kılınan ikindi vakti cenaze namazlarının ardından defin işlemleri yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi...

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren baba Hamza Uzunaltın, eşi Elif Büşra Uzunaltın ve oğlu Kemal Uzunaltın'ın cenazeleri Yunusemre ilçesindeki Ali Ağa Camisi'nden kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü
3
Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
4
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
5
İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir
6
Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi
7
Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı