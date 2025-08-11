Manisa Soma'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangını Başladı

Manisa'nın Soma ilçesi, Turgutalp Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını ile karşı karşıya kaldı. Yangın, bölgedeki ormanlık alanda etkili olmaya devam ediyor.

Müdahale Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulunmak üzere dün 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililer, bölgede yangının neden çıktığına dair incelemelerini sürdürürken, ekiplerin çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü bildirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

