Manisa Tarım Fuarı'nda Su Seferberliği Çağrısı

Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Besim Dutlulu, su kaynaklarının tükenmesine dikkat çekerek kurumlara 'su seferberliği' çağrısı yaptı; fuarda 150'den fazla firma yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:10
Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentteki su sorununa dikkat çekerek kurumlara adeta su seferberliği çağrısı yaptı. Dutlulu, su kaynaklarının hızla tükendiğini vurgulayarak tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için acil önlemler gerektiğini belirtti.

Fuarda teknoloji ve traktör ilgisi

TACT Fuarcılık tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Besim Dutlulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

Fuarda 150’den fazla firma ve bine yakın marka stant açtı; akıllı sulama sistemleri, verim izleme sensörleri, dijital tarım çözümleri ve enerji tasarruflu üretim teknolojileri üreticilerin ilgisini çekti. Manisa'nın traktör satışı ve sayısı bakımından 81 il içinde ilk sırada oluşu, fuarın gözde araçlarının yine traktörler olmasını sağladı.

Yetkililerden değerlendirmeler

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu açılış konuşmasında, "Manisa binlerce yıldır toprağıyla, suyu ve emeğiyle yaşayan bir şehir. Fakat artık tarım yalnızca toprakla değil, bilgiyle ve teknolojiyle yapılmak zorunda. Bu düşüncelerimizi ve ısrarımızı 19 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı ve fuarda tanıtılan yenilikleri sıraladı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise, ildeki üretim kapasitesine vurgu yaparak, "Tarım geleceğimiz açısından önümüzdeki dönemlerde daha büyük bir önem taşıyacak. Ülkemiz için savunma sanayisi ne kadar önemliyse tarım da o kadar önemlidir" dedi.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'da yaklaşık 400 bin vatandaşın doğrudan ya da dolaylı olarak tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını hatırlatarak fuarların çiftçilere sağladığı bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır ise fuarların, bakanlığın yayın ve eğitim metotlarından biri olduğunu belirterek, "Tarım fuarlarında en son teknoloji, en yeni teknolojiler üreticilerimizle buluşuyor" dedi.

Dutlulu: "Su hikayesinin sonuna yaklaşıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu konuşmasının büyük kısmını kente yönelik su sorununa ayırdı: "Bir hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu hikaye tarım hikayesi değil ama su hikayesi. Ne yazık ki, su ile ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Uzun vadeli olarak bu sorunlar artarak çoğalacak."

Dutlulu, kurumlara ortak çözümler üretme çağrısı yaparak belediyenin planlarını açıkladı: 2026 yılındaki tarıma desteklerin önemli kısmının kapalı sulama sistemleri ve damlama sulama desteklerine ayrılacağı, yağmur suyu hasadı projeleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Enerji Şirketi aracılığıyla çiftçilere güneş enerjisi destekleri sağlanacağı belirtildi.

Vali Özkan: Tarım kültürümüzün temeli

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise tarımın il için taşıdığı önemi vurgulayarak, çiftçilerin fedakârlığı, sanayicinin katkısı ve gençlerin bilgi teknolojilerini etkin kullanmasının kente tarımsal değer kattığını söyledi: "Tarım tabiri caizse kültürümüzün, geleneğimizin, ananemizin temelidir."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapıldı. Protokol üyeleri stantları gezerek firmalardan bilgi aldı ve fuarın üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Fuar, 9 Kasım Pazar günü saat 19.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

