Manisa Turgutlu'da Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışma kanlı bitti.

Olayın Detayları

Tartışma sırasında Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle arbede yaşandı. Olayda Adıgüzel A., eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı kadın, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe A. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve Gözaltı

Olay sonrası şüpheli Adıgüzel A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapıldı.