Manisa Turgutlu'da Granit Fabrika Yangını 2 Saatte Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit fabrikasında yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan granit üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Müdahale
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son durum
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit üreten fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.