Manisa Turgutlu'da Granit Fabrika Yangını 2 Saatte Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki granit fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 08:43
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit fabrikasında yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan granit üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son durum

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde granit üreten fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

