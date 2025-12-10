DOLAR
Manisa Turgutlu'da İki Tır Çarpıştı; Yangın Çıktı, 2 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda iki tır çarpıştı, yangın çıktı; itfaiye müdahale etti, 2 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 01:15
Kaza ve müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde yer alan İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikametinde, Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde gece saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından tırlardan birinde başlayan yangın, kısa sürede diğer tıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı; yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

