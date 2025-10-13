Manisa Turgutlu'da Kamyonun Çarptığı 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Manisa Turgutlu'da Kamyonun Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, Mesut Akman (29) yönetimindeki 59 NF 055 plakalı kamyon, İzmir-Ankara kara yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Özgen (16)'ye çarptı.

Çarpmanın ardından aynı istikamette ilerleyen Cenk Altınçiçek (55) idaresindeki 35 ADP 072 plakalı hafif ticari araca da çarpışma meydana geldi.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yaşar Özgen, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

