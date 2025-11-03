Manisa Turgutlu'da Öğrenci Servisinde Yangın: 2 Araç Hasar Gördü

Turgutlu'da öğrenci servisi minibüsünde çıkan yangında 2 araç hasar gördü; 13 öğrenci tahliye edildi ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:31
Minibüsteki alevler park halindeki otomobile sıçradı, olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde bulunan bir öğrenci servis minibüsünde yangın çıktı. Olay, sürücü Kadir Özcan idaresindeki 45 J 6535 plakalı minibüste meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden sürücü, araçta bulunan 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti. Alevler, çevrede park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda minibüs ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

