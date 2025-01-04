Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Manisa Valisi, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Destek Verdi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılımı ile dikkat çekti. Özkan, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı ve fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Etkinliğin Anlamı

Vali Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı'nın gerçekleştirdiği oylamanın, fotoğraf sanatçılarına büyük bir destek sağladığını ifade etti. AA'nın çektiği çarpıcı karelerin, hem insanları hem de dünyayı anlatma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Manisa'daki etkinlik, yerel ve ulusal düzeyde birçok fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşecek ve kazananlar ödüllendirilecektir. Vali Özkan'ın katılımı, bu özel günde organizasyona olan ilgiyi artırmıştır.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.