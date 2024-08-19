Manisa ve Uşak'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak illerindeki orman yangınlarının başarıyla kontrol altına alındığını duyurdu ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Son Durum Hakkında Açıklama

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformlarından yangınların son durumu hakkında bilgi vererek, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki yangınlar, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız ise sürüyor," dedi.

Diğer Yangınların Durumu

Ayrıca, Aydın Bozdoğan bölgesindeki yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğuna dikkat çekti. İzmir'in Menderes, Muğla'nın Ula ve Yatağan bölgelerindeki yangınlar ise kısmen kontrol altına alındı.