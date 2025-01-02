Manş Denizi'nde 69 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz yıl, 2024'te İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Mülteci Konseyi, bu kayıpların önüne geçmek ve tehlikeli yolculukları azaltmak için İngiltere hükümetine yasal göç yollarının geliştirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

İngiltere'de 1951 yılından bu yana düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetler yürüten Mülteciler Konseyi, "Manş Denizi'ndeki Ölümler - Nelerin Değişmesi Gerek" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, 2024 yılının Manş Denizi'nde en yüksek düzensiz göçmen ölümüyle kaydedildiği ve ölümlerin sayısının 69 olarak belirlendiği vurgulandı.

Raporda, hükümetin insan kaçakçılarına yönelik uygulamalarının daha tehlikeli rotaları teşvik ettiğine dikkat çekilirken, ölümlere rağmen Manş Denizi'ndeki arama ve kurtarma çalışmalarında bir gelişme kaydedilmediği belirtildi. Mülteci Konseyi, hükümete güvenli vize ve sığınma yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini önerdi.

Buna ek olarak, aile birleşimleri, çocuk vizeleri ve sponsorluk gibi yasal yolların teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ölen kişilerin yaşlarının, milliyetlerinin ve cinsiyetlerinin açıklanması talep edilerek bunun Fransa hükümetiyle işbirliği içinde yapılması gerektiği kaydedildi.

2024 yılında Manş'ı geçmeye çalışan 36 bin 816 kişi arasında en az 69'unun hayatını kaybettiği belirtildi. 2022 yılında ise kayıtlara sadece 5 ölüm geçmişken, o yıl 45 binden fazla düzensiz göçmen Manş'ı geçerek rekor kırmıştı.

Raporda, geçen yıl ölenlerin 16'sının erkek, 12'sinin çocuk ve 7'sinin kadın olduğu belirtilirken, cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen 34 kişi bulunduğu da ifade edildi. İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin en çok Afgan, Vietnamlı ve İranlılardan oluştuğu kaydedildi.