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Manş Denizi'nde Bot Faciası: 3 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Fransa'dan İngiltere'ye geçiş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:21
Manş Denizi'nde Bot Faciası: 3 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Fransa’dan hareket eden ve Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais vilayetinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tekne, Sangette açıklarında alabora oldu. Olay, yerel saatle 06.00 civarında meydana geldi.

Manş ve Kuzey Denizi Valiliği (Premar), taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan bu botun battığını bildirerek, denize düşen kişilere müdahale etmek üzere kurtarma ekiplerini sevk etti.

Pas-de-Calais Valiliği’ne göre, bu yıl içerisinde Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 76 düzensiz göçmen çeşitli kazalar sonucu hayatını kaybetti. Özellikle 3 Eylül tarihinde yaşanan olay, bu yıl kaydedilen en ölümcül düzensiz göçmen kazası olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl, yaklaşık 30 bin göçmenin Fransa’dan İngiltere’ye geçiş yaptığı bilgisi paylaşılmıştı. İngiltere ve Fransa, yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda ortak bir uzlaşıya varmıştı.

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