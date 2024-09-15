Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Faciası: 8 Hayat Kaybı

Manş Denizi'nde Tekne Faciası

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek amacıyla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, alabora oldu. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Detayları

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinin Valisi Jacques Billant, kazaya ilişkin basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Wimereux kasabası yakınlarından denize açılan tekne, 59 göçmeni taşıyordu. Vali Billant, 'Bilanço korkunç, 8 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.' dedi.

Yaralılar Ve Soruşturma

Alınan bilgilere göre yaralanan 6 göçmenden birinin bebek olduğu ve durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kurtarma Çalışmaları

Fransa Denizcilik İdaresi, olayın gerçekleştiği gece düzensiz göçmen teknesinin alabora olduğu yönünde bilgi aldıktan sonra 20 jandarma ve 50'den fazla kurtarma görevlisi ile harekete geçti. Kurtarma çalışmaları, 20'ye yakın tekne ve bir dron desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Önceki Olaylar

Geçtiğimiz Eylül ayında da Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Bu, 2023 yılı içerisinde kaydedilen en ölümcül düzensiz göçmen kazası olarak tarihe geçmiştir. Geçen yıl yaklaşık 30 bin göçmen bu yolu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. Bu nedenle İngiltere ve Fransa, yasa dışı göç akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma kararı almışlardır.