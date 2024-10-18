Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Tragedisi: Bebek Hayatını Kaybetti

Manş Denizi'nde Dram

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, ancak bu süreçte bir bebek hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan bir teknedeki göçmenlerin zor durumda olduğu tespit edildi. Teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması sonucu bazı göçmenler denize düştü.

Kurtarma Çalışmaları

Fransız deniz kuvvetleri, yaptığı başarılı operasyonla 65 düzensiz göçmeni kurtardı. Ancak talihsiz bir şekilde, denizde bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Boulougne-sur-Mer Limanı'na götürüldü ve burada gerekli yardımlar sağlandı. Bu trajik olay, göçmenlik krizi ve deniz geçişlerinin tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.