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Manş Denizi'nde Göçmen Faciası: İki Hayat Kaybı

Fransa'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan iki düzensiz göçmen Manş Denizi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:43
Manş Denizi'nde Göçmen Faciası: İki Hayat Kaybı

Manş Denizi'nde Düzensiz Göçmen Faciası

Fransa'dan Birleşik Krallık'a doğru yola çıkan iki düzensiz göçmenin Manş Denizi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransız Denizcilik İdaresi'nin Açıklamaları

Fransız Denizcilik İdaresi, ülkenin kuzeyinde, Calais ve Dunkerque arasında meydana gelen olayda, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir teknenin acil durumda olduğuna dair ihbar aldıklarını duyurdu.

Kurtarma ekipleri, ulaştıkları teknede iki düzensiz göçmenin bilincinin yerinde olmadığını tespit etti ve ne yazık ki bu kişiler daha sonra hayatını kaybetti.

Kurtarma Operasyonu

Bir helikopter ve çok sayıda devriye gemisiyle desteklenen kurtarma operasyonu sırasında teknedeki aproximadamente 50 göçmen başarıyla kurtarıldı.

Denizcilik İdaresi'ne göre, son bir ay içinde Manş Denizi'ni geçmeye çalışan toplam 9 göçmen yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 30,000 göçmen bu deniz yolunu kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmayı başardı.

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