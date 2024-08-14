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Mansour'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Yaptırım Çağrısı

Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'e yaptırım uygulanması için acil çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:18
Mansour'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Yaptırım Çağrısı

Filistin’in BM Temsilcisi Mansour'dan Kritik Açıklamalar

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Mansour, Gazze'de sivillere yönelik ilerleyen ölümcül saldırılar nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

Gazze'deki Saldırılar ve Cezayir'in Rolü

Mansour, İsrail ordusunun Gazze'de sığınan sivillerin bulunduğu bir okula düzenlediği, en az 100 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı sonrasında, Cezayir'in talebiyle düzenlenen acil BMGK oturumunda konuşma yaptı. Burada, saldırıların devam ettiğini belirterek açık bir şekilde İsrail’in insan hayatına verdiği önemi sorguladı.

İsrail Temsilcisine Cevap

Oturum esnasında, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın telefonla ilgilenmesine dikkat çekerek, "İsrail'in temsilcisi konuşurken telefonuyla oynamayı tercih ediyor" dedi. Mansour, İsrail'in uluslararası kınamaları umursamadığına işaret etti.

Harekete Geçme Zamanı

"BMGK, İsrail'in binlerce sivili öldürmesine, dayattığı kıtlığa ve işkenceye son vermesi için harekete geçmeli" diyen Mansour, BM üyelerine çağrıda bulundu. "İsrail ne zaman yaptıklarından sorumlu tutulacak? Savaş suçlusu olan İsrail'e yaptırım uygulama zamanı gelmiştir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, BMGK'nın sahip olduğu güçleri kullanması gerektiğini vurguladı.

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