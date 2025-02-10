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Mansur Yavaş, CHP'de Ön Seçime Aday Olmayacağını Bildirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş'ın ön seçimde aday adayı olmayacağını duyurdu. Parti içi tartışmaların yerine ekonomik konulara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:45
Mansur Yavaş, CHP'de Ön Seçime Aday Olmayacağını Bildirdi

CHP İçinde Kritik Üçlü Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ön seçimde aday adayı olmayacağını belirtti.

Bu önemli toplantıda, Yavaş'ın iki saat boyunca sürdürdüğü görüşmede, parti içi aday belirleme sürecine dair endişelerini dile getirerek, ülkedeki ekonomik konulara odaklanılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Ön Seçim Uygulaması Üzerine Değerlendirmeler

Parti kaynaklarından gelen bilgiler ışığında, Yavaş’ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı ön seçim uygulamasının detaylarını paylaştığı belirtildi. Üçlü görüşmenin, ön seçimle ilgili tartışmaların partiyi yıpratmasını önlemek ve iç meseleleri kamuoyu önünde gündeme getirmemek adına önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Ortak Hareket Vurgusu

Görüşmede, Ekrem İmamoğlu ve Yavaş’ın, CHP’nin başarısı için güçbirliği yapacaklarını ifade ettikleri kaydedildi. Yapıcı bir ortamda geçen görüşmenin hiçbir sorun veya krize işaret etmediği de Özgür Özel tarafından vurgulandı.

Göreve Dair Yeni Açıklamalar Geliyor

Özel’in, yarın yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı'nda bu görüşmeye ilişkin detayları açıklayacağı, sürecin bundan sonraki adımlarında tarafların daha sık bir araya geleceği konusunda fikir birliği sağlandığı bilgisi edinildi.

CHP’nin önümüzdeki süreçte alacağı bu kararların, parti içindeki dinamikleri etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.

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