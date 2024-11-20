Mansur Yavaş: Fazla Yol Yapmak, Trafiği Tıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Trafik Sorununa Dikkat Çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, büyükşehirlerdeki trafik sorununun çözümünü toplu ulaşımda gördüğünü vurguladı. "Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum," dedi ve bu durumu destekleyen bilimsel çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

Toplu Ulaşım vurgusu ve Projeler

Başkan Yavaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders olarak anlatılan "Braess Paradoksu"nu örnek göstererek, fazla yol yapımının trafiği daha da zorlaştırdığına dikkat çekti. Yapılan projeler hakkında bilgi veren Yavaş, Smart Ankara Projesi kapsamında 480 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı monte edildiğini, 34 metro istasyonu ve bisiklet rampası kurulduğunu belirtti.

Yavaş, trafik sorunlarının kalıcı çözümüne yönelik olarak Etimesgut, Samsun yolu ve Kayaş gibi bölgelerde önemli köprülü kavşaklar inşa ettiklerini de açıkladı.

Ekonomik Sıkıntılar ve Toplumsal Destek

Beş buçuk yıl boyunca toplumsal barış ve refahın artırılmasına yönelik birçok alanda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yavaş, ekonomik sıkıntı içerisindeki bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına gayret gösterdiklerini vurguladı. Yavaş, "Havaalanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaşadığım bir diyalogda, servislerin kaldırılmasının yetersiz toplu ulaşım sistemine zarar verdiğini ifade ettim," diyerek, insanların kendi araçlarıyla ulaşım sağlamak zorunda kaldıklarının altını çizdi.

Gelecek Çözümler: Toplu Ulaşım

Yeni yol yapımlarına değinen Yavaş, toplu ulaşımın sağlanmadığı takdirde yapılan yolların sadece trafiği artıracağını kaydetti. "Zaman zaman alay konusu edildiğimde, bunun bilimsel bir gerçek olduğunu belirtmek istiyorum," dedi. Yavaş, Pursaklar alternatif bulvarı ve alt geçidinin yanı sıra Konya yolu alternatifinin de birinci etap olan çevre yolu İncek bağlantısını hizmete açtıklarını da ifade etti.

Sel Baskınlarına Karşı Önlemler

Son olarak, Ankara'nın altyapı sorunlarına dikkat çeken Yavaş, "Önceki yönetim, yağmur suyu ve atık suların eşit şekilde ayrılmamış olması sel baskınlarının sebebidir," dedi. Yavaş, 16 bin adet sel kapanı ve ızgara imalatı ile 450 kilometre açık ve kapalı dere temizliği gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.