Mansur Yavaş ilk seçim hamlesini Turgut Altınok'un kalesinde yaptı

Ankara, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin en çekişmeli illerinden biri olacak. Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ile Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yavaş, bugün seçim kampanyasına ilginç bir dokunuş yaptı. Artık Yavaş ve Altınok, seçim çalışmalarını aynı mahallede komşu olarak yürütecekler…

Mansur Yavaş ilk seçim hamlesini Turgut Altınok'un kalesinde yaptı
Yayın Tarihi:

Ankara'da devam eden seçim atmosferinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi olarak gösterilen Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören, seçim mücadelesinin odak noktası haline geldi. Yavaş'ın, 31 Mart'a kadar sürecek seçim kampanyasını Keçiören'de yoğunlaştıracağı belirtiliyor.

chp

Mansur Yavaş, Keçiören'deki seçim çalışmalarını başlatmak amacıyla bugün Keçiören'de bir seçim bürosu açtı. Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, Keçiören Belediyesi'nin geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile süregelen anlaşmazlıklarına dikkat çekti. Yavaş, "Keçiören Belediyesi büyükşehirle yıllardır kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Altıok'tan Yavaş'ı böyle eleştirmişti

cumhur ittifakı

Diğer taraftan, Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok ise geçtiğimiz günlerde bir programda yaptığı konuşmada Ankara'nın son 5 yılda alınan yatırımlar açısından gerilediğini savunarak, "Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf. Ankara 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci. Bunlar hep resmi rakamlardır" şeklinde eleştirilerde bulunmuştu. Ankara'da seçim yarışının sıcaklığı artarken, Yavaş ve Altınok'un Keçiören'deki stratejileri seçim dinamiklerini belirleyecek gibi duruyor.

Öne Çıkanlar
Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor
Bu kez bekleyen emekli kazanacak! Şimdikinin iki katı ödeme için o tarihe dikkat Bu kez bekleyen emekli kazanacak! Şimdikinin iki katı ödeme için o tarihe dikkat
Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız
Çok Okunanlar
Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız Soğuk Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Alıyor! 2-3-4 Gün Değil Tam 1 Hafta Donacağız MHP'nin 55 Belediye Başkan Adayını Daha Belli Oldu MHP'nin 55 Belediye Başkan Adayını Daha Belli Oldu Emekliye maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte o tarih Emekliye maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte o tarih Erdal Beşikçioğlu, Erdoğan’ı taklit ederek istifasını anlattı Erdal Beşikçioğlu, Erdoğan’ı taklit ederek istifasını anlattı Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu