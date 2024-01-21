Mansur Yavaş ilk seçim hamlesini Turgut Altınok'un kalesinde yaptı

Ankara'da devam eden seçim atmosferinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi olarak gösterilen Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören, seçim mücadelesinin odak noktası haline geldi. Yavaş'ın, 31 Mart'a kadar sürecek seçim kampanyasını Keçiören'de yoğunlaştıracağı belirtiliyor.





Mansur Yavaş, Keçiören'deki seçim çalışmalarını başlatmak amacıyla bugün Keçiören'de bir seçim bürosu açtı. Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş, Keçiören Belediyesi'nin geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile süregelen anlaşmazlıklarına dikkat çekti. Yavaş, "Keçiören Belediyesi büyükşehirle yıllardır kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Altıok'tan Yavaş'ı böyle eleştirmişti





Diğer taraftan, Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok ise geçtiğimiz günlerde bir programda yaptığı konuşmada Ankara'nın son 5 yılda alınan yatırımlar açısından gerilediğini savunarak, "Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf. Ankara 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci. Bunlar hep resmi rakamlardır" şeklinde eleştirilerde bulunmuştu. Ankara'da seçim yarışının sıcaklığı artarken, Yavaş ve Altınok'un Keçiören'deki stratejileri seçim dinamiklerini belirleyecek gibi duruyor.