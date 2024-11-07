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Mansur Yavaş: İstifa İddialarını Ciddiye Almıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa dedikodularını yalanladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:19
Mansur Yavaş: İstifa İddialarını Ciddiye Almıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Açıklama

Mansur Yavaş, partisi ile ilgili çıkan istifa iddialarına yanıt verdi. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" ifadelerini kullandı.

Dedikoduların Amaçları

Yavaş, medyada yer alan bu dedikoduların arka planını bildiğini belirtti. Bu tür söylentilerin, iktidardaki partinin zayıflamasına bağlı olarak çıkarıldığını vurguladı.

Çalışmalarına Devam Edecek

Başkan Yavaş, şunları ekledi: "Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım; Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerinde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

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