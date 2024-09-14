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Mansur Yavaş Polatlı'da Sakarya Zaferi'ni Kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Zaferi'nin 103. yılı için Polatlı'da düzenlenen kutlama programına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:18
Mansur Yavaş Polatlı'da Sakarya Zaferi'ni Kutladı

Ankara'dan Polatlı'ya Zafer Kutlaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Kültürel ve Turistik Vurgular

Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanlar Milli Mücadele rotasında gezerken, burada binlerce yıl öncesine ait UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Gordion'u da ziyaret edecek. İnşallah Polatlı'mız tarım şehri olmanın yanı sıra bir kültür ve turizm şehri olma yolunda önemli adımlar atacaktır," dedi.

Sakarya Ruhunun Önemi

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise, "Yokluk ve kıtlıkla mücadele eden bir milletin böyle bir zafer kazanmasının arkasında yüksek bir bilinç ve ruh yatmaktadır. Bu ruhun adı Sakarya ruhudur. Sakarya ruhunu canlı tutmak ve genç kuşaklara aktarmak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Polatlı Belediyesi olarak bu ruhu yaşatmak için tüm çabamızla çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Etkinlikte Eğlence

Konuşmaların ardından. ünlü sanatçı Sefo, katılımcılara bir konser verdi; etkinliğe gelenlerin neşesini daha da artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlama programına katılarak konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlama programına katılarak konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlama programına katılarak konuşma yaptı.

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